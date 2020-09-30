العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

في واقعة أشبه بالمعجزة، عثر صياد على امرأة طافية فوق المياه وسط البحر قبالة سواحل كولومبيا، وذلك بعد عامين من اختفائها.

ووثق الصياد هذه اللحظة بمقطع فيديو فريد، يرصد ظهور المرأة حتى خروجها من البحر سالمة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن تقارير إعلامية محلية، أن المرأة فقدت الاتصال بأسرتها منذ عامين، ولم ترد أي معلومات حول مكان وجودها، حتى جرى العثور عليها يوم السبت الماضي قرب سواحل مدينة بويرتو كولومبيا في أتلانتيكو.

#EnVideo #Nacional #Atlántico Registrado el rescate de Ángelica Gaitán de 46 años de edad, la mujer de oriunda de #Bogotá fue arrastrada por la corriente cuando se encontraba en las #playas de #Salgar en el corregimientode #PuertoColombia área Metropolitanade #Barranquilla… pic.twitter.com/8wQfVLJmWT — CNC NOTICIAS (@cncnoticias) September 28, 2020

وكان الصياد رولاندو فيسبال أول شخص يلمح المرأة تطفو فوق البحر في حالة ضعف شديدة، مع وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها، بعدما قضت ساعات طويلة في المياه.

ويُظهر الفيديو اللحظة التي يقترب فيها فيسبال وصديقه من المرأة العائمة التي لا تستجيب تقريبا لنداءاتهما باللغتين الإسبانية والإنجليزية، وبعد وهلة، اقتربا منها وحملها فيسبال إلى القارب.

وتعرفت السلطات على المرأة، التي قالت إنها تدعى أنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاما.

La mujer rescatada de aguas del mar Caribe en Salgar, Puerto Colombia, fue identificada como Angélica Gaitán, de 46 años, al ser atendida en el hospital de dicho corregimiento, y lo bueno es que goza de una salud estable. @salud_atlantico @ALCPTOCOLOMBIA pic.twitter.com/hYrx6HmCeW — Jorge Jesús Montaño Acosta (@jormon26) September 26, 2020

وصرحت المرأة لوسائل إعلام محلية أنها حاولت أن تنتحر برمي نفسها في البحر، بعدما قضت أزيد من 20 عاما من العنف الأسري على يد زوجها السابق”، الأمر الذي جعلها تقرر الاختفاء بصفة نهائية.

وبعد وصولها إلى المستشفى، قالت جيتان إنها تأسف لقرار الانتحار في البحر، مضيفة أن الله أنقذها من الغرق خلال محنة استمرت 8 ساعات.