بالصورة: الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الأميرتين إيمان وسلمى

احتفلت الملكة رانيا بعيد ميلاد ابنتيها الأميرتين إيمان وسلمى المولودتين على التوالي بتاريخ 27 أيلول من عام 1996 و26 أيلول من عام 2000.

ونشرت الملكة رانيا صورة جمعتها بالأميرتين على حسابها الرسمي في موقع “انستغرام”، حيث كتبت باللغة العربية: “سعادة الدنيا كلها وانتو حوالي، كل عام وايمان وسلمى بألف خير”.

وأضافت بالإنكليزية: “عندما تكون فتياتي قريبات، لا يبتعد الحب والضحك أبدًا”.

وحصدت الصورة نحو 400 الف إعجاب وأكثر من 5 الاف تعليق.

وتزوجت الملكة رانية من الملك عبد الله الثاني في عام 1993 قبل توليه العرش. ولقبت بملكة الأردن بعد شهور من تتويجه في عام 1999.

وتعكف الملكة على نشاطات واسعة في مجالات الصحة والبيئة والصحة والشباب وتمكين المرأة والنهوض ب‍الأردن والتعليم وشؤون وطنية وإنسانية أخرى.