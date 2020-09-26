استخدمي العنب بهذه الطريقة لإزالة تجاعيد العينين

تلاحظ الكثيرات ظهور الخطوط الرفيعة المزعجة في محيط العينين. وهذا يعود إلى أسباب مختلفة منها تراجع مستوى الكولاجين مع التقدم في العمر والتعبير بطريقة محددة بشكل متكرر وغير ذلك.

ويمكن التخلص من ذلك باللجوء إلى الحقن التجميلية بإشراف اختصاصيين. كما يمكن الاعتماد على بعض طرق العناية الطبية والصيدلانية. ومن المفيد في موازاة ذلك استخدام بعض الوصفات الطبيعية ومنها وصفات العنب الاخضر. وفي هذه الحالة يجب توفير حبتين منه مع كبسولتين من الفيتامين E.

تسحق الحبتان جيداً ويضاف إليهما محتوى الكبسولتين. يطبق المزيج على منطقة محيط العينين يومياً قبل النوم. في الصباح التالي يتم غسل الوجه جيداً بالماء.

وننصح أيضاً بتطبيق وصفة أخرى تحتوي على: 12 حبة عنب، كبسولة فيتامين E وملعقة وسط من زيت الزيتون. يطبق المزيج على المنطقة نفسها لمدة 30 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء الفاتر.

ومن الضروري من أجل الحفاظ على شباب البشرة تناول الطعام الصحي والمتوازن والحرص على شرب كمية كافية من الماء يومياً فضلاً عن النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات في كل ليلة.