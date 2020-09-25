يمنع تشوه الجنين.. ما أهمية فيتامين بي 9 وأين يوجد؟

العديد من فيتامينات بي المركبة كفيتامين بي 12 معروفة جيداً للكثيرين، لكن فيتامين بي 9 ليس اسماً مألوفاً، فهل سبق لك أن سمعت به؟ يعود الأمر إلى قلة استخدام تسمية “بي 9” لهذه المادة المغذية للجسم إلا أنها عادة ما تُسمى بـ “حمض الفوليك” أو “الفولات”، وهي ضرورية للجسم، ويجب على الحوامل بشكل خاص معرفة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين بي 9.



كما أن له أهمية كبيرة في تغذية النساء اللواتي يرغبن في الإنجاب، إذ يمكن أن يؤدي نقصه في بعض الحالات إلى حدوث تشوهات في الطفل. وعلى الرغم من وجوده مصنعاً على شكل أقراص، إلا أنه يوجد طبيعياً في الكثير من المواد الغذائية.

لكن قبل استعراض المواد التي تحتوي على فيتامين بي 9 أو الفولات في تسميته الأخرى، ما هي فوائد هذا الفيتامين وكيف يؤثر على العمليات المهمة في الجسم؟ يمكن إجمالها فيما يأتي: انقسام الخلية وتكوينها، واستقلاب البروتين، واستقلاب الطاقة، والنمو، وتكوين خلايا الدم الحمراء، وتعزيز الجهاز المناعي.

كما يساعد حمض الفوليك أيضاً في التخلص من التعب وأعراضه ويدعم الوظائف النفسية الطبيعية. ويمكنه أيضاً الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

ما هو احتياجنا اليومي منه؟

الجرعة اليومية الموصى بها للبالغين هي 400 ميكروغرام. زيادة الاحتياجات اليومية من 550 ميكروغرام إلى 600 ميكروغرام تنطبق على النساء الحوامل. يمكن أن تشكل الأمعاء جزءا معيناً منه، لكن يجب تناول الغالبية بانتظام من خلال الطعام. ونظراً لأن فيتامين بي 9 قابل للذوبان في الماء، فإن حمض الفوليك غير المستخدم يتم إفرازه ببساطة عن طريق الكليتين في حالة تناول جرعة زائدة.

ما هي علامات نقصه في الجسم؟

إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً نباتياً، فيجب أن تراقب توازن فيتامين بي 9 بالإضافة إلى فيتامين بي 12، لأن نقص فيتامين بي 12 يمكن أن يؤدي أيضاً إلى نقص في حمض الفوليك. كما أظهرت دراسات سابقة أن عدداً كبيراً من الأشخاص يعاني بشكل عام من نقص في فيتامين بي 9، حيث يتناولون طعاماً غير متوازن صحياً. إضافة إلى ذلك يلاحظ نقص هذا الفيتامين بين كبار السن ومتعاطي المشروبات الكحولية. ويمكن معرفة نقصه في الجسم عند البالغين من خلال الأعراض التالية: صعوبة في التنفس، والشحوب، وفقر الدم، وأمراض الجهاز الهضمي، وتلف الأغشية المخاطية، وضعف التركيز، والإرهاق والإعياء، واضطرابات النوم، والأرق.

ولنتائج نقصه الكبيرة على الجنين، ينصح الأطباء بخضوع الحوامل للفحص لمعرفة مستوياته في أجسامهن، ويمكن تعويض نقص فيتامين بي 9 سريعاً من خلال تناوله مصنعاً على شكل حبوب أو كبسولات أو قطرات أو حقن في الحالات الحادة.

ما هي المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامين بي 9؟

يوجد حمض الفوليك في كل من الأطعمة الحيوانية والنباتية، بحيث يتم ضمان إمداد الجسم به من خلال نظام غذائي متوازن. ولكن يجب الانتباه هنا إلى التقليل من الدهون، كي يتمكن الجسم من امتصاصه من الطعام بالشكل الأمثل. وهو موجود في هذه المصادر الحيوانية:

أسماك البحر كسمكة التونة، والكبد، والكلى، والبيض، والحليب، والزبادي، وجبنة الكريمة.

أما مصادره النباتية فهي: البقوليات كالعدس والفاصوليا البيضاء، والفواكه كالتفاح والموز والملفوف والخضروات الورقية كالقرنبيط والبقدونس والكرنب والسبانخ والبازلاء والطماطم والبطاطا والجزر.

لكن يجب الانتباه هنا إلى أن هذا الفيتامين حساس جداً لدرجات الحرارة المرتفعة، كما أنه قابل للذوبان في الماء، لذلك يُنصح بطهي الخضار جزئياً أو تناولها نيئة.