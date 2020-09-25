سبتمبر 26, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

وفاة زوجة النجم اللبناني الراحل وديع الصافى

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فى :شؤون المرأة
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وفاة زوجة النجم اللبناني الراحل وديع الصافى

توفيت، مساء الخميس، ملفينا طانيوس فرنسيس، أرملة الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي.

ونشرت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، عبر حسابها على تويتر، خبر وفاة فرنسيس، متوجهة بالتعازي إلى أولادها وعموم عائلتها.

 

وقالت طبر في تغريدة لها: “أتقدم من الزميلين أنطوان وجورج الصافي أولاد العملاق صخرة لبنان وديع الصافي، بوفاة والدتهما، بأصدق التعازي لخسارتهما والدتهما، رحمها الله. من آمن بي وإن مات فسيحيا”.

وأفاد بيان لعائلة الفقيدة، بأن مراسم الصلاة على روحها ستتم، ظهر اليوم الجمعة، معتذرين عن استقبال المعزين نظرا للظروف الصحية الراهنة، مطالبين بالصلاة لفقيدتهم من المنازل.

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