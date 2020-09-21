تخلصي من الدهون في فترة قياسية مع تمارين “التايبو”

تعدّ تمارين “​التايبو​” من أقوى تمارين القلب التي تمزج ما بين تدريبات القتال والليّاقة البدنية. وتُعتبر رياضة التايبو خلاصة لعدد كبير من ​التمارين الرياضية​، رياضة ​الأيروبكس​ والدفاع عن النفس والفنون القتالية والرقص والكيك بوكسينغ و​اليوغا​.

فقد تم اطلاق اسم ” تاي بو ” عليها لاستخدامها اليدين والساقين معاً، في تنفيذ حركات تقوم بتفعيل كل أجزاء ​الجسم​ وتحسين قدرته الحركية بشكل عام، إضافةً الى خسارة الوزن والتخلص من ​الدهون​.

فوائد رياضة التايبو

تقلّل تمارين “التايبو” من التوتر وتحفّز على ​إنقاص الوزن​، بهدف الحصول على جسم رشيق ومتناسق في فترة قياسيّة.

وتعمل على العقل والروح معاً، من خلال تمرينات هوائية خاصّة تنتمي إلى “الايروبيك”، مع بعض الاختلاف في طريقة أدائها. فهي حارقة للسعرات الحرارية ضعف ما تفعله التمرينات التقليدية، حيث يساعد أداء 45 دقيقة منها على فقدان من 500 إلى 800 سعرة حرارية في التدريب الواحد، فيما تعمل تمرينات “الايروبيك” على فقدان من 300 إلى 400 سعرة حرارية.

ووفقاً لذلك، يستطيع ممارسو هذه الرياضة فقدان كيلوغرامين إلى 3 كيلوغرامات في 10 أيّام فقط، مع إتباع حمية غذائية متوازنة في عناصرها الغذائية. وهي تستهدف أماكن الدهون الصعبة في الجسم، وتعمل على إزالتها والتخلّص منها بسرعة وفعالية، كتلك المتمركزة حول حزام ​البطن​ والذّراعين والوركين.

وهذه التمارين تساعد على تقوية العضل الكبير في الفخذين والساقين، كما شدّ الترهلات من الذراعين والوركين بفعل الحركات القتالية، في أثناء التدريب.

ويجب أن يستمر التدريب من 20 إلى 60 دقيقة بصورة مستمرّة. كما يُفترض أن يتكرر من 3 إلى 5 أيام في الأسبوع.

وتعتبر رياضة التايبو خيار كل شخص يبحث عن برنامج رياضي متكامل، كون خطواتها وتمارينها تطال كلّ عضلات وأعضاء الجسم. ويمكن المباشرة بالتايبو بما يتناسب مع وقت كل شخص وقدراته الخاصّة، ومع الوقت، وعند بلوغ بنية صلبة قوية، يمكن رفع المعدّل شيئاً فشيئاً.