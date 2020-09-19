وصفة طبيعية لإزالة طلاء الأظافر… اعتمديها!

من منا لا تحب تطبيق طلاء الأظافر الجميل؟ فهذا يضيف إلى اليدين خصوصاً والإطلالة عموماً علامة أناقة فارقة. لكن مع مرور الوقت يبدأ هذا الطلاء بالتقشر ويفسد هذه الأناقة ولهذا يجب إزالته وإعادة ترتيب الأظافر مجدداً.

ومن المعلوم أن مزيل الطلاء يحتوي على مواد يمكن ان تلحق الضرر ببشرة الإصبع والظفر في حال تم استخدامه بشكل متكرر. ولهذا من الأفضل استبداله أحياناً بمكونات طبيعية تتمتع بالمفعول نفسه.

وفي هذا السياق ننصح بتحضير وصفة منزلية تحتوي على حبة ليمون صفراء أو خضراء والقليل من الخل الأبيض.

تعصر حبة الليمون جيداً. تضاف إلى العصير ملعقتا طعام من الخل الأبيض ويمزج المكونان جيداً. تنقع الأظافر في المزيج وتترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد ذلك يتم مسحها بقطعة من القطن وسيلاحظ أن الطلاء بدأ يزول بسهول.

وأكثر من هذا يمكن هذه الوصفة أن تساعد على تبييض الاظافر. أما الخل الأبيض فهو يحسن مظهرها. ولهذا من المفيد استخدام هذه الطريقة بين الحين والآخر مع الحرص الدائم على العناية بصحة الأظافر من أجل الحفاظ على مظهرها الجميل.