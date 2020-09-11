متى نبدأ بمكافحة التجاعيد؟

وفقا لخبيرة التجميل الدكتورة أستريد اوفيان ، يمكن تقليل عدد التجاعيد في الوجه دون استخدام البوتيكس أو التدخل الجراحي.



وتقول الدكتورة، عند البدء باستخدام شريط لاصق (tape) في عمر 23 سنة، يمكن في المستقبل الحصول على وجه “هادئ”.

وهذه الأشرطة المرنة، توضع على الوجه، على أساس أنها تمنع ظهور التجاعيد مبكرا. ولكن للأسف هذه اللصقات لا تساعد دائما في منع ظهور التجاعيد. وتقول، “يتوقف تأثير هذه اللصقات على بداية استخدامها. فإذا استخدمت عند بلوغ 23 سنة من العمر عندما تبدأ تجاعيد تغير الملامح بالظهور ، وتبدأ الفتاة تهتم ببشرتها وتستخدم هذه اللصقات مع تمارين الوجه، فإنها ستساعد، وتحصل في المستقبل على وجه سليم و “هادئ” نوعا ما”.

وتضيف الخبيرة، هذه اللصقات ليست عصا سحرية. فعند استخدامها بعد بلوغ 35 سنة من العمر، لا يكون لها أي تأثير.

وتقول، “إذا كان العمر 35 سنة وأكثر، وهناك تجاعيد فعلا، وعادة العبوس، ونبدأ باستخدام هذه الأشرطة اللاصقة، فإنها لن تساعد على إزالة التجاعيد أو تخفيفها”.

وتنصح الخبيرة، بضرورة استشارة أخصائي قبل البدء باستخدام هذه الأشرطة أو وسائل آخرى لمكافحة التجاعيد.

المصدر: نوفوستي