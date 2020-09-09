صورة محرجة لكيت ميدلتون تجتاح الانترنت

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يمكن أن تحرج دوقة كامبريدج كيت ميدلتون. ويبدو أنها التقطت لها أثناء زواجها من الأمير وليام وتحديداً فيما كان الأخير يقوم بمهمات عسكرية على متن السفينة “إتش إس إم ديوك” في منطقة البحر الكاريبي بحسب ما أشار تقرير لصحيفة Daily Express.

وتظهرالدوقة في الصورة وهي تشارك في حفل أقيم في هايد بارك منذ سنوات وبدت محاطة بعدد من الشباب والمعجبين وهي تحمل كوباً وتضحك بطريقة صاخبة.

وأحدث انتشار الصور ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات الذين رأوا أن كشفها يمكن أن يحدث أزمة لدى كيت.