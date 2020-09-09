سبتمبر 09, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

كيم كارداشيان تعلن خبرا حزينا للجماهير

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فى :شؤون المرأة
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كيم كارداشيان تعلن خبرا حزينا للجماهير

أعلنت كيم كارداشيان لجماهيرها عن خبر حزين بشأن برنامج تلفزيون الواقع “عائلة كارداشيان” الذي يعرض منذ وقت طويل.

وقالت كيم كارداشيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، “بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعا لـ”كيب أب ويز ذا كارداشيانز”.

الشقيقات الثلاث من اليسار كيم، كلويه وكورتني كارداشيان

وسيعرض الموسم رقم 21 والأخير من البرنامج الذي استمر عرضه 14 عاماً وصنع من كيم وشقيقاتها وأفراد العائلة نجوما عالميين، في بداية عام 2021.

وأعربت كيم عن شكرها لـ “الآلاف من الأفراد والشركات” المشاركين في البرنامج.

وأضافت “أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14 الرائعة الماضية”.

وتابعت قائلة إن “هذا البرنامج جعل منا ما نحن عليه الآن وأنا سأظل مدينة للأبد لكل من دعم دورا في رسم حياتنا المهنية وتغيير حياتنا للأبد”.

 

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