كيم كارداشيان تعلن خبرا حزينا للجماهير

أعلنت كيم كارداشيان لجماهيرها عن خبر حزين بشأن برنامج تلفزيون الواقع “عائلة كارداشيان” الذي يعرض منذ وقت طويل.

وقالت كيم كارداشيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، “بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعا لـ”كيب أب ويز ذا كارداشيانز”.

وسيعرض الموسم رقم 21 والأخير من البرنامج الذي استمر عرضه 14 عاماً وصنع من كيم وشقيقاتها وأفراد العائلة نجوما عالميين، في بداية عام 2021.

وأعربت كيم عن شكرها لـ “الآلاف من الأفراد والشركات” المشاركين في البرنامج.

وأضافت “أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14 الرائعة الماضية”.

وتابعت قائلة إن “هذا البرنامج جعل منا ما نحن عليه الآن وأنا سأظل مدينة للأبد لكل من دعم دورا في رسم حياتنا المهنية وتغيير حياتنا للأبد”.

"Keeping Up With the Kardashians" stars Kim Kardashian, Kris Jenner and their family announced Tuesday that their E! reality series will end in 2021. https://t.co/2jafFcsRJt

— Los Angeles Times (@latimes) September 8, 2020