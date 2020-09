بريطانية تنجب طفلا بعد ساعة فقط من اكتشاف أنها حامل

ظنت امرأة أنها كانت تكتسب وزنا زائدا لأنها تتناول الكثير من الوجبات الخفيفة أثناء الإغلاق بسبب جائحة كورونا، لكن اتضح أنها حامل قبل ساعة فقط من ولادة طفلها.

ولم تكن تاشا ديفيز(28 عاما)، وزوجها مارتن هيرن (29 عاما)، من ويغان في لانكشاير، على دراية بأنهما كانا ينتظران ولادة طفل، حتى وصل ابنهما ألكسندر إسحاق غوهان هيرن، الذي ولد بصحة جيدة بوزن 4 كغ يوم الثلاثاء 1 سبتمبر في الساعة 7.30 صباحا.

وقبل أكثر من ساعة بقليل في الساعة 6 صباحا، تم إدخال الأم الجديدة إلى مستشفى ويغان بعد أن عانت من آلام شديدة في المعدة خلال الليلة السابقة.

وأصيبت تاشا ومارتن بصدمة لاكتشاف أنها كانت تعاني من الأعراض لأنها في حالة مخاض. وذهل الزوجان بولادة طفلهما.

وقالت تاشا: “لقد كان مزيجا من الصدمة والمفاجأة. لم يكن لدي أي غثيان في الصباح ولم أعان من أي أعراض الحمل على الإطلاق. وقبل نحو 24 ساعة من الولادة، أصبح بطني منتفخا حقا. وبحلول ذلك الوقت، كنت أعاني من آلام شديدة في المعدة ولم أتبول لمدة 24 ساعة، لذلك اعتقدنا أن هناك شيئا خاطئا حقا”.

