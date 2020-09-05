ماسك النشا والليمون لحب الشباب..نتائج فعالة وسريعة

هناك العديد من الماسكات المفيدة التي يرغب الأشخاص في استخدامها، ولا سيما الفتيات، للحصول على بشرة نقية ونضرة خالية من العيوب والشوائب التي تؤثّر على مظهرها، ويُعَدُّ ماسك النشا والليمون من أهمّ الماسكات الطبيعية التي تساعد بشكل فعال في علاج مشاكل البشرة المختلفة؛ وذلك نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من المعادن، والفيتامينات، والمواد المضادة للأكسدة. ولعلاج حب الشباب طبقي هذا الماسك لمعالجة تلك المشكلة.

يحتوي كل من النشا والليمون على الكثير من الفوائد التي تُستخدم لصناعة المواد التجميلية ومعالجة مشاكل البشرة، فنشا الذّرة لا يحتوي على عناصر غذائيّة، حيث يتكوّن من الكربوهيدرات فقط، وللبشرة يعمل على علاج الكثير من المشاكل، كتّخفيف تهيُّج البشرة وحروق الشمس والطفح الجلدي ولدغات الحشرات، إلى جانب الحدّ من الحكة والألم النّاتجين عن الالتهابات الجلدية. أمّا اللّيمون فهو أكثر المكوّنات الشّائعة في المطبخ؛ وذلك بسبب فوائده الصّحية الكثيرة، بالإضافة إلى فوائده الجماليّة؛ حيث يُعدّ اللّيمون مصدرًا جيّدًا لفيتامين C والكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة، والمضادة للفطريات وللجراثيم، مما يجعله مفيدًا للغاية في تحسين مظهر البشرة، وذلك من خلال شربه أو وضعه عليها، حيث يمكنه علاج حب الشباب وآثاره، والتخفيف من علامات التّمدد في البشرة، وتفتيح النّمش.

لعلاج حب الشباب وآثار النمش والحبوب، امزجي ملعقتين صغيرتين من النشا وأربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون لأصحاب البشرة الدهنيّة، أو ملعقة كبيرة من العسل لأصحاب البشرة الجافة، ثم أضيفي لهم ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وبيكربونات الصوديوم، ورشة من ماء الورد للتجانس الكامل، وضَعِي المزيج على البشرة بالتساوي، مع الفرك الجيد لمدة دقيقة واحدة تقريبًا، واغسلي البشرة بالماء الدافئ والصابون، مع تكرار هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعيًّا للحصول على نتيجة فعالة.

ماسك آخر لعلاج حب الشباب باستخدام النشا والليمون

لماسك آخر بالنشا مع عصير الليمون، قومي بغسل وجهك بالصابون والماء الدافئ جيدًا، ثمّ جففيه باستخدام المناديل القطنية النظيفة أو المنشفة، وضعي في وعاء ملعقتين كبيرتين من النشا، مع ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من ماء الورد، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، وملعقة صغيرة من العسل، وضعي القناع على وجهك ورقبتك لمدّة عشرين دقيقة، واغسلي القناع بالماء الدافئ ثمّ البارد، وكرري العملية كلّ يومين لمدّة ثلاثة أشهر.