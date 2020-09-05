فوائده مدهشة! استخدمي حليب الماعز الطبيعي للبشرة

يُستخدم حليب الماعز في تحضير الكثير من منتجات العناية بالبشرة والتي تناسب كل أنواعها، وخصوصاً الحسّاسة منها. والسبب أنه يحتوي على خصائص مرطّبة ومقشّرة، فضلاً عن أنه يساعد على الحد من تأثير الميكروبات الضارة ويعزز عمل البكتيريا المفيدة التي تمنع إصابة البشرة بالالتهابات والمعاناة من نمو الشوائب.

وفي هذا الصدد، أشارت خبيرة البشرة جوشوا زيكنر في حديث إلى موقع Business Insider إلى أن هذا الحليب يعزّز نعومة البشرة ويجدّد خلاياها. ولهذا السبب قررت أن تضيف استعماله إلى روتين العناية ببشرتها، لكن ليس من خلال المستحضرات التي تحتوي عليه، بل من طريق استخدامه على شكل بودرة.

ولهذا أضافت في كل مرة ملعقة طعام منه إلى كمية مناسبة من الماء للحصول على عجينة متجانسة. وبعد هذا طبّقت القناع على وجهها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل أن تغسله بالماء الفاتر. ومع مرور الوقت، بدأت تلاحظ أن وجهها أصبح أكثر نضارة وإشراقاً.

كما ساعدتها هذه الطريقة في التخلّص من البثور والمناطق الجافة ومن البقع والعديد من مشاكل البشرة الأخرى.