صور: إطلالات ميلانيا ترامب تعرضها للسخرية!

بالصور: إطلالات ميلانيا ترامب تعرضها للسخرية!

تلفت ميلانيا ترامب الأنظار بكل إطلالاتها المكلفة غالباً، وذلك منذ وصولها إلى البيت الأبيض لتصبح السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية. لكن يبدو انها تتعرض للسخرية في بعض الأحيان بسبب أخطاء ترتكبها.

وهذا ما حدث في 26 آب الماضي أثناء حضورها حدثاً يرتبط ب‍الحزب الجمهوري في بالتيمور. واختارت لهذه المناسبة فستاناً باللون الفوشيا من توقيع Jason Wu.

ويبدو أن هذا لم يحظ بإعجاب الكثير من متابعيها حيث تساءل هؤلاء عن سبب اختيارها هذا التصميم. بل سخر منها بعضهم إلى حد التجريح. ويشار إلى انها تعرضت للموقف نفسه في تموز الماضي خلال الاحتفال بالاستقلال.

وحينها ارتدت ميلانيا فستاناً متوسط الطول من توقيع Alexander McQueen وبلغ سعره أكثر من 4 آلاف دولار. وكانت نقشة الفستان التي تمثل نساء يقمن بالرقص موضوع سخرية الكثيرين.

في المقابل دافع بعض المعجبين بالسيدة الأولى عنها ورأوا أنها تحسن خياراتها وأنه لا يمكن أي شخص ألا يرتكب الأخطاء أحياناً في ما يتعلق بإطلالته.