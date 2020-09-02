خسرت 60 كيلوغراماً باتباع هذه العادات الصحية!

تمكّنت الأميركية كيا تويسلمان من خسارة ما يقرب من 60 كيلوغراماً من وزنها بعدما فشلت في تحقيق هذا الهدف لسنوات طويلة. وذلك بفضل أنها قررت اتباع 5 عادات صحية ساعدتها على استعادة رشاقتها.

وفي التفاصيل أن المرأة التي تقيم في كاليفورنيا قررت يوماً التوجه بالطائرة من كنتاكي إلى أريزونا. ولم تشعر بالارتياح أثناء الجلوس في مقعدها، كما طلبت أن يتم تزويدها بوصلة مكمّلة لحزام الأمان. ومنذ ذلك الحين قررت أن تبدأ تطبيق برنامج يساعدها على خسارة الوزن الزائد.

وفهمت كيا، 25 عاماً، أن عليها البدء بالكفّ عن التذمّر والسيطرة على مفاصل حياتها. وقالت بحسب ما نقل عنها موقع Sympa-Sympa الفرنسي: “علمت حينها أنه الوقت المناسب لكي أتوقف عن لعب دور الضحية وآخذ قراراتي لكي أعيش حياة جديدة”.

وأشارت كيا إلى أن اعتماد 5 عادات صحية هو ما ساعدها على خسارة ما يقرب من 60 كيلوغراماً من وزنها.

وذكرت في هذا السياق: ” تتمثّل العادات الصحية في: الاستيقاظ في ساعة مبكرة، الحركة أو ممارسة بعض التمارين لمدة 30 دقيقة يومياً والامتناع عن تناول الأطعمة الدسمة، وتفضيل تلك التي تحتوي على مكونات صحية”.

وأشارت إلى أن برنامجها تضمّن أيضاً شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً والتفكير بطريقة إيجابية.

https://www.instagram.com/kiah_twisselman/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/kiah_twisselman/?utm_source=ig_embed