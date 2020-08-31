العثور على امرأة فلبينية محتجزة في قفص منذ 25 عاما.. فيديو

عثرت سيدة بقرية نائية في الفلبين على امرأة مختلة عقليا، قام بحجزها أهالي القرية في قفص منذ 25 عاما.

ووفقا لصيحفة “ذا صن” البريطانية ، فإنه تم العثور على المرأة الهزيلة، من قبل السيدة جيده كوراشا ناكينز التي كانت تتجول في مقاطعة سيبو، إذ ظنت في البداية أن السيدة الهزيلة عالقة، لكنها أدركت لاحقا أنها تعاني من مرض عقلي.

قالت: “أردت أن أعرف سبب وضعها داخل قفص مثل الحيوان”، مضيفة “حتى لو بدا أنها لا تفهم ما يحدث حولها، فهي لا تستحق تلك الحياة”.

وتابعت: “أتمنى أن يساعدها أحد لأن حالتها سيئة للغاية”.

ويطلق الجيران على المرأة المحبوسة في القفص، ويقدر عمرها 45 عاما، اسم مانول، ومن المثير للصدمة أن السكان المحليين أخبروا ناكينز أنهم أبقوا المرأة محبوسة مدة 25 عاما بعد وفاة والدتها ومغادرة والدها، فيما يتناوب الجيران على إحضار طعامها.