أغسطس 30, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

دموع في البيت الأبيض.. وقّع ترامب فانفجرت جونسون بالبكاء

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فى :شؤون المرأة
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دموع في البيت الأبيض.. وقّع ترامب فانفجرت جونسون بالبكاء

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عفوا شاملا عن أليس ماري جونسون، وهي من ولاية تنيسي، كان قد صدر ضدها حكم بالسجن مدى الحياة في جريمة مخدرات كانت الأولى لها، وتبنت قضيتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ووقع ترامب، الذي كان قد خفف الحكم على جونسون عام 2018 بعد أن قضت أكثر من 20 عاما في السجن، قرار العفو خلال استقبالها في المكتب البيضاوي.

وقال ترامب “ننقل أليس جونسون من تخفيف العقوبة إلى العفو الشامل”. وأضاف “أدت أليس عملا مذهلا منذ خروجها (من السجن)، وأوصت بأناس آخرين”، ربما يستحقون الرأفة أو العفو.

وانهمرت دموع جونسون، التي تحدثت في المؤتمر العام للحزب الجمهوري هذا الأسبوع عن قرار تخفيف الحكم عليها، عندما أعلن الرئيس الأميركي العفو الشامل.

وسعت كارداشيان شخصيا لدى ترامب دفاعا عن قضية جونسون.

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