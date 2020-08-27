فوائد مذهلة لماء الشعير… أضيفيه الى الشامبو

يحتوي ماء الشعير على الكثير من الخصائص المفيدة التي تساعد على تغذية الشعر والحدّ من تكوّن القشرة على فروة الرأس مع إعادة النعومة والمظهر الصحي إليه. فماء الشعير غني بالبروتينات والفيتامين B والعديد من المغذّيات الأخرى الضرورية للحفاظ على صحة الخصلات ولونها الجميل.

ولهذا يُنصح بإضافته إلى منتجات العناية بالشعر ومنها الشامبو. ولهذه الغاية، يجب غسل الشعر بالمزيج كالمعتاد مع تدليك فروة الرأس بلطف لمدة دقيقتين.

وأخيراً، يُشطف الشعر جيداً بالماء ثم يتم تجفيفه بواسطة منشفة ناعمة من دون فرك. وتساعد هذه الطريقة على الحدّ من إفراز فروة الرأس للزهم. كما أنها تحدّ من تساقط الشعر وتجعله أكثر لمعاناً وصحة، وبالتالي تحول دون ظهور القشرة والحكّة المزعجة.

ورغم هذه الفوائد، من الأفضل عدم استخدام ماء الشعير أكثر من مرتين أسبوعياً. والسبب أن المبالغة في هذا يمكن أن تؤدي إلى جفاف الشعر.

ومن الضروري في موازاة استخدام الوصفات الطبيعية، اعتماد نظام غذائي وحياتي صحي والحد من تعريض الشعر للعوامل الضارّة مع تطبيق طرق العناية الدورية به.