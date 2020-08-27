أتعانين من الخلافات الزوجية؟ إليك طرق للتغلب عليها

لا تخلو أيَّ علاقة من الخلافات الزوجية التي قد تكون ذات فائدة أحيانًا في كسر الروتين، ولكنها تصبح مزعجة إذا ما ازدادت حدتها أو مرات تكرارها، وبعض الخلافات الزوجية لا بد منها؛ لأنها في طبيعتها تكشف بعض العادات والأساليب الخاصة في التعامل مع كلا الطرفين.

أسباب الخلافات الزوجية:

1. العطاء المالي

إن متطلبات الحياة الزوجية لا بد أن يكون فيها بعض الخلاف حول الدخل الأسري وكمية العطاء المُقدَّم من الزوج لزوجته، بالتالي سيكون هناك بعض الخلافات في كميّة الصرف أو الادخار، لكن هذا الأمر لا يمنع من التفاهم وحلّ المشاكل.

2. الغيرة

تعد الغيرة لدى أحد الطرفين أو كليهما أكبر أسباب الخلافات الزوجية، وهي طبيعة بشرية، وطبع لا يمكن تغييره بسهولة، ولكن يمكن التخلص منه من خلال مراعاة مشاعر الطرف الآخر والابتعاد عن مسبباته.

3. التباينات الكثيرة

الحياة المشتركة تعني أهدافًا مشتركة في كل ما هو مشترك، واختلاف الأولويات لدى الأزواج والتي قد تتعارض مع بعضها بعضًا، قد يكون سببًا في كثير من الخلافات، فمثلاً طموح أحدهما في شراء منزل وتطلّع الآخر إلى شراء سيارة فخمة، يعدّان هدفين متعارضين؛ إذ يسعى كلا الطرفين لاستغلال المال الذي يوفرانه من أجل تحقيق طموحه.

4. قضاء الوقت خارج المنزل

من المؤكد أن الخروج من المنزل والبقاء خارجه لوقت طويل سيُشعِر أحد الطرفين بعدم الاهتمام أو الإهمال، بالتالي هذا الأمر كفيل بنشوء النزاعات بين الزوجين وتوتر العلاقة بينهما.

5. الإجهاد والضغط

قد يكون الإجهاد النفسي أو الجسدي لأحد الطرفين، سواء في المنزل أو خارجه، سبب الخلاف بين الزوجين، لأن أحد الطرفين سيعود للمنزل من أجل الراحة والنوم، بينما الطرف الآخر يريد الخروج للتنزُّه أو قضاء الحاجيات، بالتالي سيكون هناك تضارب بين الطرفين وتنشأ الخلافات.

كيفية التغلُّب على الخلافات الزوجية:

1. الابتعاد عن الإهانات التي تصدر من أحد الطرفين، سواء لفظية أو فعلية، أو إلحاق الضرر بأحد الطرفين.

2. معاملة الطرفين لبعضهما بكل حب وود وتفاهم، فالقسوة لا تؤدي إلى تفاهم، بل تفاقم المشاكل بين الزوجين.

3. تخصيص وقت للجلوس مع زوجتك والتفاهم معها وتبادل أطراف الحديث.

4. لا يحاول أحد الطرفين أن يثير الغيرة في نفس الطرف الآخر، كأن يقول الرجل لزوجته مثلاً: «الفتاة تلك أكثر اهتمامًا بزوجها منك».

5. الابتعاد عن العصبية والتوتر والتقليل من الشأن أثناء الحديث بين الطرفين، بل يجب التحدث بكل لطف.

6. توجيه الشكر والثناء لزوجتك في كل مرة تقدم لك معروفًا، حتى وإن كان بسيطًا، أو تطهو طعامًا لذيذًا.