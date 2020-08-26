سبعينية تصنع الشراب منذ 50 عاما في كوردستان

رغم كبر سنها إلا أن فخرية تواصل صنع شراب الفاكهة منذ نحو نصف قرن في قضاء شقلاوة التابع لمحافظة اربيل باقليم كوردستان.

وبمعداتها البسيطة تواظب فخرية إيليا على قطف الفاكهة من حقولها لتقوم بعد ذلك بتحويلها الى مشروبات روحية يتم بيعها في محال تجارية في شقلاوة.

وفي مثل هذه الأوقات من السنة تقوم فخرية بقطف العنب وعصره وتحويله الى نبيذ وتخزينه.

وتقول فخرية لكوردستان 24 ان “صنع النبيذ يحتاج الى انواع محددة من العنب لأن تغيير نوع الفاكهة يغير لون الشراب وطعمه”.

وتتابع “كل لتر من الشراب يستلزم 3 الى 4 كيلو غراما من الفاكهة”.

وتؤكد فخرية انها منذ سنوات طوال تعتاش من صنع الشراب مؤكدة أنها لا تنتظر راتبا بل تعتمد على وارد مشروعها الصغير في تأمين لقمة عيشها.