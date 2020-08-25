ميريام فارس “ضعيفة ومكسورة”… ما بها؟

ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على أحد معجبيها عبر صفحتها الخاصة على تويتر، والذي طالبها بالعودة إلى التواصل معهم.

وجاء طلب المتابعين بعد غياب ميريام خلال الأيام الماضية بسبب تأثرها الكبير وحزنها نتيجة إنفجار المرفأ في بيروت في الرابع من آب.

وقالت: “ما بقى في شي إلو معنى إنو ينقال، لا بقى إلي نفس لا عاتب ولا شارع ولا بهدل، قلبي عم يبكي من جوا.”

وأضافت: “لأول مرة بحس حالي ضعيفة ومكسورة، للأسف دولتي كسرتني.”