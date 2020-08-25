أغسطس 26, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

أحلام تكشف عن أول وظيفة لها والراتب الذي تقاضته

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فى :شؤون المرأة
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أحلام تكشف عن أول وظيفة لها والراتب الذي تقاضته

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها الخاص على تويتر عن أول وظيفة لها قبل الغناء بالإضافة إلى أول راتب تقاضته.
وأكدت أحلام عن أهمية أول راتب رداً على الصحافية السعودية سحر أبو شاهين التي اعتبرت أن راتب أول وظيفة ليس مهماً لأن تكوين الخبرة هو الأهم حتى الحصول على عمل أفضل.

وقالت أحلام إنها عملت كمدرّسة في إحدى المعاهد لتساعد عائلتها في المصروف، وكشفت أنها كانت تتقاضى مبلغ ألف ريال.

وكتبت: “صحيح أنا بدأت العمل في مدرسة ابتدائي كمدّرسة بألف ريال وكنت أعول أسرتي مع أخواتي وهذه كانت البداية.”

وأضافت: “برافو عليكِ والمسؤولية تبدأ من الصفر.”

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