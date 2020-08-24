أغسطس 25, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

عراقية تطلب التفريق بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا

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فى :شؤون المرأة
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عراقية تطلب التفريق بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا

قدمت إمرأة عراقية طلب تفريق للمحكمة بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا، في حالة غريبة لم يشهدها العراق من قبل.

وطلبت المرأة، بحسب مجلس القضاء الأعلى في العراق، من المحكمة استدعاء زوجها الذي يرقد في مستشفى ‏النعمان والحكم بالتفريق بينهما لإصابته بالفيروس واستحالة شفائه منه.

وقال القاضي مرتضى الغريباوي إن “المشرع العراقي أعطى الحق للزوج بإنهاء العلاقة بعد ‏أن يردد الصيغة الشرعية لإنهاء العلاقة الزوجية بأشكالها المعروفة، كما أٔجاز للزوجين أيضا حق انهاء العلاقة الزوجية بطلب من القضاء وفق دعوى تقدم إلى ‏المحكمة استنادا إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية”.‏

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