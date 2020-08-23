علاج النمش

ما هو النمش

النمش هو النقط أو البقع الصغيرة الداكنة التي تظهر في مناطق مختلفة في الجسم، وتسبب الإزعاج والإحراج للبعض خاصةً إذا ظهرت في الوجه لدى النساء.

أسباب ظهور النمش

أشعة الشمس: عدم الوقاية من أشعة الشمس هو من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهور النمش، إذ تضر بمادة الميلانين التي تفرزها الخلايا الصبغية لتحمي البشرة من أضرار هذه الأشعة وتقيها من تغير لونها.

العوامل الوراثية :تُعد الجينات الوراثية من الأسباب المؤدية إلى ظهور النمش خاصة إن أُصيب بها الفرد من قبل أحد الأبوين.

البشرة الفاتحة: يُعد من أكثر الأسباب المهمة التي تتسبب بظهور النمش هي البشرة الفاتحة، حيث تحتوي الخلايا الصبغية على كمية أقل من الميلانين، بالإضافة إلى البشرة الفاتحة اللون تُعد أكثر عرضة للحساسية تجاه أشعة الشمس.

خلل خلايا الجلد: من أسباب ظهور النمش على البشرة الخلل في خلايا الجلد التي تتسبب بعدم توزيع الميلانين على طبقات الجلد بنحو جيد وتجمعها في مناطق محددة فقط دون غيرها.

الحمل: أثناء فترة الحمل تُصاب المرأة بالنمش، الذي ينتج عن التغيرات الهرمونية في الجسم ويكون بسبب زيادة هرمون البروجسترون ما يصيبها بظهور النمش.

سوء التغذية: عدم التغذية الجيدة وقلة تناول المصادر الغذائية التي تحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة، يؤدي إلى التأثير على طبقات الجلد ما يصيب الجلد بظهور النمش والبقع البنية.

مستحضرات التجميل :استخدام مستحضرات تجميل غير جيدة وغير موثوق بمكوّناتها يؤثر على إنتاج الميلانين في الجلد، ما يؤدي إلى ظهور النمش والتسبب بتهيّجات الجلد، وقد يُصاب بالكلف والبقع الجلدية.

الوقاية من النمش

تبقى الوقاية دائماً خيراً من قنطار علاج. تُعد الوقاية من ظهور النمش أسهل بكثير من علاجه، ولذلك يجب اتباع هذه النصائح لتجنّب ظهور النمش في الجلد:

تطبيق الواقي الشمسي بانتظام: اختاري SPF برقم حماية 30 على الأقل الذي يحمي الجلد وطبّقيه قبل مغادرة المنزل بـ15 دقيقة على الأقل وأعيدي تطبيقه كلّ ساعتين في الخارج.

عدم التعرّض للشمس الحارقة: الوقت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً هو الوقت الأخطر للتعرّض لأشعة الشمس وبالتالي ازدياد فرص ظهور النمش.

اتباع نظام غذائي صحي: هذا النظام يعتمد على تناول المصادر الغذائية التي تحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة.

إزالة النمش

إزالة النمش تحصل بطريقتين، إمّا الطبية أو الطبيعية. طرق عديدة للتخلّص من النمش من خلال الطبّ:

علاج النمش باستعمال كريمات التبييض: تحتوي كريمات التبييض على مادة الهيدروكينون Hydroquinone، وهي مادة يُعتقد بأنّها تُوقف إنتاج الميلانين وبالتّالي تُخفف من المناطق الداكنة في البشرة، فيقل النّمش. وقد يُسبب هذا العلاج بعض الآثار الجانبيّة مثل الالتهاب والجفاف.

علاج النمش باستعمال التّقشير الكيميائي: إذ يستخدم التّقشير الكيميائي محلولاً كيميائياً لتقشير أماكن الجلد المتضررة، وبالتّالي إزالة النّمش، ويحتوي المحلول على حمض غليكوليك أو حمض ثلاثي كلوروسيتيك، الذي يخترق الطّبقات المتوسطة في الجلد، فيُزيل الجلد التّالف، وتُنشأ بشرة جديدة مكانه. وقد يُسبب هذا العلاج بعض الآثار الجانبيّة مثل الاحمرار والتهيّج والتورّم.

العلاج بالليزر: إذ يستخدم العلاج بالليزر نبضاتٍ من الضّوء المركّز والمكثّف لاستهداف المناطق المتضررة من الجلد، فهو علاج فعّال لإزالة النّمش. ويُعد العلاج بالليزر آمناً، ولكن قد تحدث بعض الأثار الجانبيّة في بعض الأحيان مثل الحكة، والتّورم، والاحمرار، والتّقشير في الجلد.

العلاج بالتّبريد: إذ يعتمد هذا العلاج على البرودة الشّديدة، وذلك عن طريق استعمال النّيتروجين السائل لتجميد وتدمير خلايا الجلد غير الطّبيعية، وهذه الطّريقة آمنة عموماً، ولا تتطلّب تخديراً. وقد تحدث بعض الآثار الجانبيّة مثل النزيف، والتقرّح، ونقص التصبّغ.

وصفات طبيعية لإزالة النمش

عصير الليمون لإزالة النمش: إن مسح النمش بعصير الليمون بواسطة قطنة ثم تركها حتى تجف، وغسل الوجه بالماء الفاتر بعد ذلك يسهم في إزالة تلك البقع.

ماء الورد المخفّف لإزالة النمش: استخدام ماء الورد المخفّف بماء الأكسيجين يمكن أن يسهم بنفس الغرض.

التفاح لإزالة النمش: إن استخدام التفاح أو الخيار أو الفريز أو المشمش، بعد تقشيره وهرسه جيداً ليصبح كالكريم، ووضعه على البقع مع تكرار ذلك يومياً، يسهم في تقليل النمش.

استخدام الصبار لإزالة النمش: هناك أنواع من الكريمات الخاصة لإزالة النمش، أفضلها ما يدخل في تركيبته الصبار أو الألوي فيرا.

اللبن الرائب لإزالة النمش: اللبن الرائب كذلك يعمل مع عصير الليمون، ومع تكرار استخدامه يومياً وتركه حتى يجف ثم شطفه بالماء الفاتر، يسهم جداً في تفتيح لون البشرة والقضاء على البقع.

عصير البقدونس لإزالة النمش: عصير البقدونس الطازج يفيد كثيراً خصوصاً بعد خلطه مع عصير الليمون والبرتقال، وزيادة جرعات فيتامين سي في طعامك عموماً تقلل من حساسية جلدك وتقلل من تأثيراته السلبية.