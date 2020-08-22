الماء الأحمر يخلصك من الوزن الزائد!

الماء الأحمر خلاصة يتم صنعها من ورود نبات الكركديه، وهي تساعد على خسارة الوزن من خلال تعزيز عملية الهضم وتهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي والحد من الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

كما أنها تخلّص الجسم من مشكلة احتباس الماء. ولهذا السبب يُنصح بتناولها مع اتّباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ومن الأفضل تحضيرها في المنزل.

وإلى جانب أنها تساهم في إزالة الكيلوغرامات الزائدة، تحتوي هذه الخلاصة أيضاً على العديد من الفوائد الصحية. فهي مصدر مهم للفيتامينات B9 وE وC إلى جانب البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة فعالة، فضلاً عن المعادن مثل المغنيزوم والكالسيوم والبوتاسيوم. ومن الممكن الاعتماد عليها من أجل حماية صحة القلب لأنها تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

ويجب الانتباه دائماً إلى ضرورة استشارة الطبيب الاختصاصي قبل اعتماد أي وصفة منعاً لحدوث أي أعراض جانبية. كذلك من المهم تناول الأطعمة الخالية من الدهون والسكريات الضارة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.