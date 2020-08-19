لماذا يبكي الطفل؟.. 8 أسباب ينبغي عليك معرفتها

يعد البكاء امرًا طبيعيًا عند الأطفال، وذلك لأنه الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إظهار جوعهم أو أي نوع من عدم الراحة أو ألم، وقد تحتار الأم في سبب بكاء طفلها خاصةً إذا كان طفلها الأول، لذلك سنستعرض الأسباب الشائعة وراء بكاء طفلك.

الجوع

يعد الجوع هو السبب الأكثر شيوعًا لبكاء المواليد الجدد، وذلك لأن الأطفال يملكون معدة صغيرة لا يمكنها استيعاب الكثير من الطعام، لذلك بمجرد بكاء طفلك حاولي إعطاءه الحليب، خاصةً أن العديد من الأطفال قد يشعرون بالجوع بعد وقت قصير جدًا من تناول وجبتهم.

الإرهاق

قد يجد الأطفال صعوبة في النوم إذا كانوا مرهقين، ولتعرفي إن كان طفلك متعبا ستجديه يبكي بلا أي سبب، على أبسط الأشياء.

بلا سبب معين

إذا كان طفلك يبلغ من العمر خمسة أشهر أو أقل، فقد يبدأ في البكاء في نفس الوقت كل يوم دون سبب على الإطلاق، ويعد هذا الأمر طبيعيا، فقط احتضنيه حتى يهدأ.

وقت تغيير الحفاظ

قد يصبح طفلك غريب الأطوار أو يبكي بصوت عالٍ إذا كان حفاضه مبللاً أو متسخًا، لذلك في حال استمر طفلكِ بالبكاء قومي بتغيير الحفاضة، وإذ لاحظت تهيجا بالجلد ضعي له بعض كريمات طفح الحفاظات.

وجود غازات

إذا بدأ طفلك في البكاء بعد تناول الحليب أو الطعام مباشرة، فقد يكون لديه غازات، وهو الهواء الموجود في بطن طفلك، والذي يبتلعه أثناء الرضاعة أو حتى أثناء البكاء، فقط قومي بالتحسيس على ظهر طفلك حتى يهدأ.

يشعر الطفل بالحرارة أو البرودة

تعد هذه واحدة من احتماليات بكاء الطفل، فإذا شعر الطفل بالحر الشديد أو البرد يبدأ في البكاء، لذا قومي بإزالة بعض طبقات الملابس أو إضافتها حسب درجة الحرارة.

المرض

إذا كان طفلك ليس على ما يرام فسوف يبكي بنبرة مختلفة عن المعتاد، فسيكون البكاء إما ضعيفا أو شديدا، حينها قومي بزيارة طبيب الأطفال.

يحتاج إلى العناق

قد يبكي الطفل في الكثير من الأحيان لأنه بحاجة إلى حنان وطمأنينة، فقط قومي بضمه وسيتوقف عن البكاء.