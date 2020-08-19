صورة لوالدة هيفاء وهبي تُشعل الانترنت.. إطلالة أنيقة

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوالدة الفنانة هيفا وهبي لفتت أنظار الكثير من المتابعين وظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجمال ظاهر.

وسارع الناشطون إلى المقارنة بينها وبين ابنتها حيث رأى معظمهم أن الأخيرة ورثت جمالها منها. ومن خلال البحث تبين أن الصورة تعود إلى نحو 3 أعوام وان أخت هيفا غير الشقيقة رولا يموت هي من قامت بنشرها على حسابها الخاص على التطبيق مع التعليق: “الست الوالدة ست الستات مامي سوسو”.

يشار إلى أن الأم، سيدة عبد العزيز ابراهيم جاد، ظهرت في وقت سابق برفقة هيفا في مقطع فيديو نشرته الأخيرة لهما وهما تمارسان الرياضة فيما وضعت كل منهما كمامة على وجهها من أجل الحد من خطر الإصابة بالوباء الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، ما زالت هيفا تخوض معركتها القضائية وفي تطور أخير علمت “لها” أن محاميها المستشار ياسر قنطوش تقدّم ببلاغ رسمي الى النائب العام المصري يطالب فيه بالنيابة عن موكلته بحظر النشر في القضايا الخاصة بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري. وأكد أن هذه الخطوة جاءت بعد تسريب مستندات مزورة يزعم فيها الأخير أنه تزوجها عرفياً.