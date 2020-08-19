“وزن زائد”.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد شائعة انفصالها

تناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورة ظهرت فيها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، برفقة زوجها المطرب حسام حبيب، ومعهما عدد من الأصدقاء، وقال متابعون إن تلك الصورة من أحدث ظهور للنجمين سويًا عقب فترة طويلة من الحجر المنزلي.

وأكد متابعون أن هذا الظهور هو الأول الذي يأتي بعد جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية بشأن انفصال شيرين وحسام عن بعضهما على إثر مشاجرة وقعت بينهما.

وبالرغم من عدم توقف الجمهور كثيرًا عند ظهورها الأول عقب أنباء الانفصال، التفت كثيرون إلى الوزن الزائد الذي ظهرت عليه النجمة شيرين عبدالوهاب، بعد أن ارتدت فستانًا باللون الأخضر دون أن تضع أيًا من مساحيق التجميل.

وجاء الفستان فضفاضًا من ناحية البطن، وكشفت عن منطقة الذراعين والصدر بينما بدت بحجم زائد ملحوظ من جهة وجهها خاصة خدودها، فيما رجح متابعون أن الزيادة بسبب الجلوس فترة طويلة في المنزل دون عمل أو خروج لإقامة حفلات بسبب الإجراءات الاحترازية المقررة في أغلب البلدان خلال الشهور الماضية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قبل الفتح وعودة بعض النشاطات بنسب معينة.

وقال العديد من المتابعين إن تلك الزيارة كانت لطبيب الأسنان الذي تتابع معه شيرين عبدالوهاب بين الحين والآخر كما أن تلك الزيارة تأتي بعد شهور من عدم الذهاب للطبيب، بينما عدد قليل نوّه إلى أنها قد تكون “حاملا” ولكن يأس كثيرون من هذا الأمر خاصة بعد تصريحات شيرين بمرضها الذي قد يمنعها من الحمل فجعل متابعين يستبعدون هذا الأمر.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد كشفت للمرة الأولى سبب اختفائها عن جمهورها لعدة أشهر دون تواصل؛ الأمر الذي أدى للعديد من التكهنات حول حملها، معلنة للمرة الأولى تفاصيل مرضها الذي جعلها تخضع لعملية جراحية كبيرة في منطقة البطن.

وقالت عبدالوهاب في تصريحات تلفزيونية: “عانيت من مرض تليف الرحم وهو مرض يصيب ثلاثة أرباع سيدات العالم، بس أنا كان عندي حجمه كبير شوية عشان كده شيلتها بعملية كبيرة فتح بطن كإني ولدت قيصرية عشان كده منطقة البطن زادت عندي”.

وأضافت: “أنا كلي على بعضي زدت بس أنا مبسوطة أنا مش متضايقة”، موضحة سبب زيادة الوزن قائلة: “زايدة عشان باخد أدوية بتزود المية في الجسم بس أنا بخضع لجلسات مساج وماشية على نظام غذائي عشان أرجع تاني لوزني الطبيعي”.

واستطردت: “بس معلش محتاج وقت وأنا مش متضايقة يعني يا أقعد في البيت وأرفض الحفلات يا إما أنزل أشتغل وميهمنيش فأنا الحقيقة بحب أشتغل ومبحطش في دماغي الكلام ده”.