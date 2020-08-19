أتبحثين عن وصفة حارقة للدهون؟ إليك طلبك!

تساعد بعض المكونات الطبيعية الجسم على حرق الدهون في مدة قصيرة. ومنها مكونات الماء الذي يطلق عليها الخبراء تسمية ماء Sassy. فهو يحتوي على الماء والزنجبيل والخيار وعصير الليمون وأوراق النعناع.

ولتحضيره يجب توفير المكونات بهذه الكميات: ليتران من ماء الشرب، ملعقة وسط من برش الزنجبيل، حبة خيار، حبة ليمون و12 ورقة نعناع.

تقشر حبة الخيار وتقطع إلى دوائر. تغسل حبة الليمون وتقطع إلى دوائر من دون تقشير.

توضع كل المكونات في إبريق زجاجي. تضاف أوراق النعناع.

يترك الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

وفي اليوم التالي يمكن تناول كوب منه في الصباح قبل الفطور وفي الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية.