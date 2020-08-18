هجوم عنيف على نادين نجيم… وأحلام تردّ: لا تحتاج لعمليات تجميل!

دافعت الفنانة الاماراتية أحلام عن الممثلة نادين نسيب نجيم، ضد الاتهامات الموجهة إليها بأنها استغلت إصابتها في حادث انفجار بيروت وأجرت عمليات تجميل في وجهها.

الهجوم على نادين قام به البعض بعد نشرها لصورتها منذ يومين من داخل المستشفى برفقة ولديها. والمزعج في الموضوع قيام البعض بالتعليق بطريقة جارحة ومشمئزة على صورة نادين التي ليس همها الآن لا عمليات تجميل ولا شيء مما يقال، بعد اصابتها ومكوثها مدة تزيد عن 10 ايام في المستشفى وتدمر منزلها، ما دفع نادين للردّ على هذه التعليقات بالطريقة المناسبة التي اسنحقها هؤلاء.

وأيدت أحلام انفعال نادين ضد أحد المتابعين حين اتهمها بذلك، وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: برافو عليها فعلا في ناس أشباههم ناس بس هم في الحقيقة حيوانات بشرية يعني نادين دمها في كل بيتها طلعت عشان تعمل تجميل وهي ملكة جمال مش بحاجة تجميل أقل من حقه هالكلام ولك العمى ناس بدون إنسانية حرام نادين ما بتساهل هالقسوة من هال… نادين قلبنا معك ولا يهمك بنحبك”.

وحمدت نادين الله بعد نشرها لصورتها مع طفليها على نجاتها وأنها الآن برفقة أولادها قائلة: “بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا”.

وأضافت: “بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية؟ الوجع … مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة أو عل وجع”.

وكان برنامج “ET بالعربي” أوضح في تقرير أن نادين تأثرت بالانفجار بسبب التصاقها باللوح الزجاجي لشرفة منزلها لحظة الانفجار ذاتها، مما أدى لتفاقم الإصابة للدرجة التي احتاجت على إثرها إلى 40 غرزة طبية، وانتثرت دمائها على حوائط المنزل.