أغسطس 17, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

قتلت خطيبها .. لتكتشف بعدها الحقيقة الصادمة

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فى :شؤون المرأة
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قتلت خطيبها .. لتكتشف بعدها الحقيقة الصادمة

أقدمت سيدة سورية تبلغ من العمر 25 عاما، على ارتكاب جريمة بشعة بحق خطيبها بمساعدة ابنة عمها، بهدف السرقة، قبل أن تكتشف أن جريمتها ذهبت هباء منثورا بعد اكتشاف المفاجأة الصادمة.

وكانت الفتاة، التي تبين أنها مطلقة ولديها طفلة، ارتكبت جريمتها بهدف سرقة ما بحوزة خطيبها من مجوهرات وأموال، برفقة قريبتها، بحسب صحيفة “الوطن” السورية.

ووقعت الحادثة في بلدة ببيلا بريف دمشق، وكشفت التحقيقات أن ما كان هدفا للسرقة بحوزة الضحية عبارة عن مجوهرات مقلدة، وأن ما بحوزته من أموال تقدر قيمتها بنحو 60 دولارا أمريكيا فقط.

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