أغسطس 16, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

أغرب رخصة قيادة.. استبدلوا وجهها بمقعد شاغر!

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فى :شؤون المرأة
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أغرب رخصة قيادة.. استبدلوا وجهها بمقعد شاغر!

تعرضت مواطنة أمريكية لموقف غريب بعدما تم استبدال صورتها بمقعد فارغ في رخصة قيادتها الجديدة.

وقالت جايد دود، التي تسلمت رخصة قيادتها الجديدة بأنه قد أصابتها الدهشة لوجود صورة لمقعد فارغ مكان صورتها.

لتقوم بالاتصال بدائرة إدارة المركبات في مقاطعة هيكمان التابعة لولاية تينيسي، حيث لم تصدق الموظفة العاملة قصة دود في البداية، فبحثت في سجل البيانات الخاص برخص القيادة، لتلاحظ لاحقا الخطأ الحاصل، لتتصل بمديرها لإصلاح الخطأ.

من جهته مدير الاتصالات في المركز، قال بأنه تم تصحيح الخطأ وتزويد دود برخصة قيادة جديدة، مضيفا بأنه يتم حاليا منح الرخص عن طريق الانترنت لتفادي تفشي فيروس “كورونا”.

وبحسب تصريحات وزارة الأمن الداخلي بولاية تينيسي، فإن الخطأ حَدَثَ حين التُقِطَت الصورة الخطأ وحُفِظَت في ملف دود، بحسب ما نقل موقع “سي ان ان”.

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