أغرب رخصة قيادة.. استبدلوا وجهها بمقعد شاغر!

تعرضت مواطنة أمريكية لموقف غريب بعدما تم استبدال صورتها بمقعد فارغ في رخصة قيادتها الجديدة.

وقالت جايد دود، التي تسلمت رخصة قيادتها الجديدة بأنه قد أصابتها الدهشة لوجود صورة لمقعد فارغ مكان صورتها.

لتقوم بالاتصال بدائرة إدارة المركبات في مقاطعة هيكمان التابعة لولاية تينيسي، حيث لم تصدق الموظفة العاملة قصة دود في البداية، فبحثت في سجل البيانات الخاص برخص القيادة، لتلاحظ لاحقا الخطأ الحاصل، لتتصل بمديرها لإصلاح الخطأ.

