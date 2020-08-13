إياك تجفيف شعرك بالمنشفة بعد اليوم!

تشير الكثير من الخبيرات إلى أن من المهم عدم فرك الشعر بواسطة المنشفة من أجل تجفيفه بعد الاستحمام. فهذا يؤدي إلى تكسّر أليافه وبالتالي إلى تلفه وضعفه وتقصفه ثم تساقطه.

أما إذا كنت تبحثين عن أفضل طريقة لتجفيف الشعر بعد غسله من دون استخدام مجفف الشعر، فندعوك إلى أن تلفّيه بكنزة قطنية نظيفة بدلاً من المنشفة. فهذا يساعدك على بلوغ هدفك كما على لفّ الخصلات كما لو أنه تم تصفيف الشعر في صالون التزيين النسائي.

ومن الضروري أن تنتبهي إلى أمر مهم أثناء الاستحمام وهو أن تعملي على تدليك فروة رأسك بعد تطبيق الشامبو بواسطة أطراف أصابعك. ومن المهم ألاّ تطبّقي منتج ما بعد الشامبو على الجذور.