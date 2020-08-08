هذه هي أفضل الزيوت الأساسية المضادة للتجاعيد

يمكن للزيوت الأساسية أن تلعب دوراً فعالاً جداً في مجال الوقاية من التجاعيد وعلاجها، وذلك شرط اختيار الزيت المناسب واستعماله بالطريقة الصحيحة. تعرفي على الفوائد الجمة التي يمكن أن تؤمنها هذه الزيوت وكيفية استعمالها.

وتتمتع العديد من الزيوت الأساسية بخصائص مهمة جداً في مجال محاربة تجاعيد البشرة وتأخير ظهورها. بعضها يتمتع بفوائد مضادة للأكسدة ومعززة لآلية تجدد الخلايا بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية المصغرة في الجلد. ويتمتع البعض الآخر بمفعول يحد من تلف الكولاجين مما يساعد في الحفاظ على متانة البشرة، كما تتمتع زيوت أخرى بتأثير على انقباض المسام والحماية من الالتهابات وشد البشرة.

إلى ذلك تعود فعالية الزيوت الأساسية إلى كونها مركزة جداً بمكونات فعالة. وهي تتمتع بخصائص فيزيائية وكيميائية تجعل منها مناسبة للاستعمال على البشرة. تتكون الزيوت الأساسية من جزيئات قابلة للذوبان في الدهون والزيوت، وهي تتميز بحجمها الصغير مما يسمح لها بالنفاذ إلى طبقات البشرة الداخلية.

فعالية مؤكدة

أظهرت الاختبارات التي تتناول الزيوت الأساسية أن بعضها فعال جداً في مجال تأخير ظهور التجاعيد وهذه أبرزها:

• زيت الجيرانيوم الوردي الأساسي: يتمتع بمفعول مجدد، قابض للمسام، معزز لمتانة البشرة ومضاد للأكسدة مما يجعل منه مكوناً مثالياً لمحاربة التجاعيد.

• زيت الجزر الأساسي: مفعوله المجدد يترافق مع تأثير فعال في مجال معالجة البقع البنية التي تظهر مع التقدم في السن ومع التعرض المفرط للشمس دون حماية.

• زيت الهيليكريس الإيطالي: يتمتع بمفعول منشط لجريان الدم مما يجعل منه مفيداً جداً في علاج العُد الوردي كما يتمتع بمفعول مهدئ ومساعد في الحفاظ على متانة البشرة مع حماية ألياف الكولاجين الموجودة فيها من التلف.

• زيت خشب الهو: يتمتع بمفعول مجدد ومنشط للبشرة مما يساهم في تأخير ظهور التجاعيد.

• زيت السيستوس: يتمتع بمفعول مرمم ومعزز لمتانة البشرة كما يساهم في محاربة التجاعيد بفعالية كبيرة.

• زيت الكرفس الأساسي: يساهم في التخفيف من البقع ويعزز شباب البشرة.

كيفية استعمالها

لا يمكن استعمال الزيوت الأساسية مباشرة على البشرة ولكن يجب إضافتها إلى زيت نباتي محايد يكون أيضاً مضاداً للتجاعيد أو إلى كريم مرطب قبل الاستعمال. للبشرات العادية والجافة يمكن الاستعانة بزيت الأرغان، زيت الورد الدمشقي، زيت التوت البري، زيت الكرز، زيت الآكاي، وزيت توت العلّيق. أما في حالة البشرات الدهنية والمختلطة فيمكن الاستعانة بزيت الجوجوبا، زيت الطماطم، زيت البلح، وزيت الكتّان.

• لدى خلطه بزيت نباتي: يمكن تحضير مصل للبشرة عبر إضافة ملعقتين كبيرتين (بين 10 و12 نقطة) من زيت أساسي إلى 30 ملليلترا من زيت نباتي. ويمكن الخلط بين 2 و5 زيوت أساسية في هذا المجال.

• لدى خلطه مع كريم محايد: يمكن خلط نقطة من أحد الزيوت الأساسية المضادة للتجاعيد مع مقدار من الكريم المرطب يوازي حبة لوز قبل التطبيق على البشرة. يمكن أيضاً تحضير خلطة مؤلفة من 15 نقطة من زيت أساسي إلى 50 ملليلترا من الكريم المرطب.

موانع الاستعمال

يُنصح بتجنب استعمال الزيوت الأساسية في فترة الحمل ولدى النساء المرضعات، كما يجب الاطلاع على إرشادات الاستعمال التي تكون مرافقة لكل زيت أساسي فسوء استعمال بعضها ممكن أن يكون مهيّجاً للبشرة. هذا بالإضافة إلى ضرورة التقيد بالكمية الموصى باستخدامها للاستفادة من خصائصها إلى أقصى حدود.