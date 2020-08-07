مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بعد نشرها صورا جريئة

أثارت كنزي عمرو دياب، ابنة المطرب المصري المشهور عمرو دياب الجدل في البلاد خلال الفترة الأخيرة بسبب نشرها صورا مثيرة وخادشة على صفحتها الخاصة في موقع “إنستغرام”.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن ابنة عمرو دياب تستمر في نشر صور تسبب حالة من الجدل وهي تقوم بحركة خادشة للحياء، وذلك عبر حسابها الشخصي.



وقررت كنزي تغيير صورة حسابها الشخصي الرئيسية، بصورة جديدة، وهي تقوم بنفس الحركة الخادشة ردا على تلك الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية