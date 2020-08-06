هذه المادة الطبيعيّة تؤمّن حلاً نهائياً لمشكلة الشعر الدهني

تحتضن الطبيعة مكوّناً فعّالاً جداً في علاج مشكلة الشعر الدهني، فهو يمتصّ الإفراط في الإفرازات الزهميّة ويؤمّن الكثافة واللمعان للشعر. ولكن ما هو هذا المكوّن الطبيعي الذي يتمتع بهذه الفعالية في مجال العناية بالشعر؟

إنه الغسول المغربي الذي يعتبر نوعاً من الطين البركاني الغنيّ جداً بالأملاح المعدنيّة. وهو معروف بفعاليته في امتصاص الشوائب والسموم الموجودة على فروة الرأس والتي تتسبب بإفراط في الإفرازات الزهميّة. يتميّز هذا الغسول بخلوّه من المكوّنات الكيميائيّة القاسية الموجودة عادةً في الصابون أو الشامبو، وهو يحترم الغشاء المائي الدهني الذي يغطّي فروة الرأس ويسمح بتنظيم الإفرازات الزهميّة.

يُصنّف الغسول المغربي بأنه منظّف حقيقي ومزيل للدهون عن الشعر، كما أنه يعزّز حجم الشعر الدهني الذي يكون عادةً رقيقاً وفاقداً للكثافة مما يساعد على تقويته ويعيد إليه بعض اللمعان.

كيف يُستعمل الغسول المغربي على الشعر؟

يُستعمل الغسول كقناع على الشعر، إذ يكفي خلط هذه البودرة الطبيعيّة مع الماء الفاتر للحصول على عجينة ليّنة على أن تتمّ الإستعانة بأدوات خشبيّة لتحضير هذا الخليط لأن استعمال أوانٍ معدنيّة ممكن أن يؤثّر على نوعيّة الغاسول وفوائده.

يُطبّق هذا القناع على جذور الشعر الجاف على أن يتمّ تسريحه بعد ذلك بالمشط لتوزيع المكوّن على كامل الشعر ثم تدليكه وترك القناع عليه لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة قبل شطفه جيداً بالماء الفاتر وليس الساخن الذي يساهم في زيادة إنتاج الإفرازات الزهميّة.

يعتني الغسول المغربي أيضاً بالشعر الجاف ويخلّصه من الشوائب المتراكمة على سطحه. ويُنصح في هذه الحالة بإضافة زيت الأرغان إلى قناع الغسول المغربي لترطيب ألياف الشعر. أما في حالة الشعر الدهني فيمكن خلط الغسول مع بضع قطرات من الزيوت الأساسية مثل زيت الليمون أو زيت إكليل الجبل التي تعتني بالشعر الدهني وتكسبه رائحة ذكيّة.

يمكن الإستعانة بالغسول المغربي أيضاً لتحضير شامبو من خلال تطبيقه بودرته على الشعر الرطب ثم فركه قليلاً وتركه لمدة 10 دقائق قبل شطفه جيداً بالماء. في هذه الحالة يمكن أيضاً خلط هذا الشامبو بملعقة من العسل وبضع قطرات من الزيوت الأساسيّة التي تفضّلونها.

علاجات أخرى للشعر الدهني:

تتميّز بعض المكوّنات الطبيعيّة الأخرى بفعالية مماثلة لفعالية الغسول المغربي في مجال علاج مشاكل الشعر الدهني، منها خل التفاح الذي يضاف إلى ماء شطف الشعر لتعزيز لمعانه وإضفاء الإشراق عليه. ويتمتع الطين الأخضر بجزء من الفوائد التي يتمتع بها الغسول المغربي على أن تتم إضافة الزيوت الأساسية إليه لتعزيز مفعوله المنقّي والمساعد على امتصاص الإفرازات الزهميّة. ويساعد الصابون البلدي وبيكربونات الصوديوم عند خلط كل منها بالشامبو على تخليص الشعر من الشوائب وتعزيز حيوية الشعر والتخفيف من إفرازاته الزهميّة.