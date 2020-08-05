صورة الممرضة البطلة تجتاح الإنترنت… هكذا أنقذت ثلاث رضّع

انتشرت بشكلٍ واسعٍ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لممرضة في مستشفى القديس جاورجيوس في منطقة الأشرفية، في بيروت، وهي تحتضن ثلاثة أطفال رضع كانت قد أنقذتهم من الإنفجار الّذي وقع يوم الثلاثاء في مرفأ بيروت.

ومن جهته، نشر المصور بلال الجاويش الصورة عبر صفحته على تويتر قائلاً: “16 سنة من التصوير الصحفي والكثير من الحروب. لم أر كالذي رأيته اليوم في منطقة الأشرفية، وخصوصا امام مستشفى الروم ولفتني هذه “البطلة” داخل المستشفى وكانت تسارع للاتصال رغم توقف الاتصالات وهي ممسكة بثلاثة اطفال حديثي الولادة ويحيطها عشرات الجثث والجرحى”.

ويُشار إلى أنّ مستشفى القديس جاورجيوس تضرر بشكلٍ كبيرٍ جراء الانفجار، ما أدى إلى توقفه عن العمل بشكلٍ كاملٍ. وقد غرق المستشفى في الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترة من الوقت، ما عرض حياة مرضى العناية الفائقة للخطر، فضلاً عن الأضرار المادية، والإصابات التي لحقت بالمرضى الموجودين في المستشفى.