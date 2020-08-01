أغسطس 02, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

عقابا على خيانتها لزوجها.. أجبروها على حمله والطواف به في البلدة

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فى :شؤون المرأة
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عقابا على خيانتها لزوجها.. أجبروها على حمله والطواف به في البلدة

تنوعت وتعددت أساليب العقاب في الهند لمرتكبي الخيانات الزوجية والتحرش والاغتصاب، ولعل آخرها واقعة غريبة، حيث أقدمت أسرة هندية على معاقبة سيدة خانت زوجها بحمله والطواف به في القرية.

وقد اتفقت عائلة السيدة الخائنة مع سكان القرية على إجبارها على حمل زوجها على كتفها والتجول به لفترات طويلة، جزاء على ما اقترفته في حق زوجها.

وقام سكان القرية بضرب السيدة بالعصا، ثم أجبروها على حمل زوجها والسير به مرة أخرى.

ويأتي هذا عقب اتهام الزوج زوجته بخيانته، وإقامة علاقات خارج الزواج مع زميلها بالعمل، ما اضطر العائلة وسكان القرية لتوقيع هذا العقاب على الزوجة.

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