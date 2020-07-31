متى يجب على الفتاة الاهتمام ببشرتها؟

مع بدء دخول الفتيات مرحلة المراهقة، من الممكن ألا تلتفت إلى صحة بشرتها، وهو ما يؤثر على طلتها في المستقبل، عندما تكتمل أنوثتها وتكتشف بأنها كان لابد من رعاية بشرتها بصورة صحية، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك البدء في القيام بها في العشرينات من عمرك، والتي سوف تسمح لك بالعناية الجيدة ببشرتك وحمايتها على المدى الطويل.

إليك ما قاله الخبراء بحسب موقع mayoclinic فإنك بحاجة إلى معرفة كيفية العناية ببشرتك قدر الإمكان؛ للحصول على بشرة صحية ومتوهجة في العشرينات من العمر وما بعدها.

العناية الجيدة بالبشرة – بما في ذلك الحماية من أشعة الشمس والتنظيف اللطيف – يمكن أن تحافظ على بشرتك صحية ومتوهجة.

يمكن أن تساعد العناية الجيدة بالبشرة وخيارات نمط الحياة الصحي في تأخير الشيخوخة الطبيعية ومنع مشاكل الجلد المختلفة. ابدئي بهذه النصائح الخمس.

1. احمي نفسك من الشمس

من أهم طرق العناية ببشرتك هي حمايتها من أشعة الشمس.

يمكن أن يتسبب التعرض لأشعة الشمس مدى الحياة في ظهور التجاعيد والبقع العمرية ومشكلات جلدية أخرى – بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

استخدمي واقي الشمس.

استخدم واقيًا من الشمس واسع النطاق بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 15.

ابحثي عن الظل.

تجنب الشمس بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، عندما تكون أشعة الشمس أقوى.

ارتدي ملابس واقية.

غطي بشرتك بقمصان طويلة الأكمام منسوجة بإحكام وبنطلون طويل وقبعات عريضة الحواف.

2. لا تدخني

التدخين يجعل بشرتك تبدو أكبر سناً ويساهم في التجاعيد.

يضيق التدخين الأوعية الدموية الدقيقة في الطبقات الخارجية من الجلد، مما يقلل من تدفق الدم ويجعل البشرة أكثر شحوبًا. يؤدي ذلك أيضًا إلى استنفاد جلد الأكسجين والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجلد.

يدمر التدخين أيضًا الكولاجين والإيلاستين – الألياف التي تمنح بشرتك قوة ومرونة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم تعابير الوجه المتكررة التي تقوم بها عند التدخين – مثل متابعة شفتيك عند استنشاق عينيك وتحديقها في منع التدخين – في التجاعيد.

بالإضافة إلى ذلك، يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان جلد الخلايا الحرشفية. إذا كنت تدخنين، فإن أفضل طريقة لحماية بشرتك هي الإقلاع عن التدخين. اطلبي من طبيبك نصائح أو علاجات لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.

3. عاملي بشرتك بلطف

يمكن أن يؤثر التنظيف على بشرتك. لإبقائها لطيفة:

قللي وقت الاستحمام. يزيل الماء الساخن والاستحمام الطويل أو الحمامات الزيوت من بشرتك. قللي وقت الاستحمام واستخدمي الماء الدافئ بدلًا من الماء الساخن.

تجنبي الصابون القوي. يمكن للصابون والمنظفات القوية نزع الزيت من بشرتك. بدلاً من ذلك، اختاري منظفات خفيفة.

ترطيب البشرة الجافة. إذا كانت بشرتك جافة، استخدمي مرطبًا يناسب نوع بشرتك. للاستخدام اليومي، ضعي في اعتبارك مرطبًا يحتوي على عامل حماية من الشمس.

4. تناولي نظاماً غذائياً صحياً

يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي على الظهور بأفضل حال. تناولي الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. العلاقة بين النظام الغذائي وحب الشباب ليست واضحة – لكن بعض الأبحاث تشير إلى أن النظام الغذائي الغني بزيت السمك أو مكملات زيت السمك ومنخفض الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المجهزة أو المكررة قد يعزز البشرة الشابة. يساعد شرب الكثير من الماء على إبقاء بشرتك رطبة.

5. التقليل من التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد غير المنضبط إلى جعل بشرتك أكثر حساسية ويؤدي إلى ظهور حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى. – اتخذي خطوات للسيطرة على توترك. احصلي على قسط كافٍ من النوم، وقللي من قائمة المهام الخاصة بك، وخصصي وقتًا للقيام بالأشياء التي تستمتعين بها.