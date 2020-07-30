يوليو 31, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بعد سجنه 23 عاما.. قضية جود تلاحق “ذئب هوليوود”

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فى :شؤون المرأة
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بعد سجنه 23 عاما.. قضية آشلي جود تلاحق “ذئب هوليوود”

أعادت محكمة استئناف اتحادية فتح دعوى قضائية أقامتها الممثلة الأميركية، آشلي جود، لاتهام المنتج السينمائي السابق، هارفي واينستين، بالتحرش الجنسي بها قائلة إنه يمكن لجود مقاضاته بموجب قانون ولاية كاليفورنيا في اتهامات بأنه حاول دعم مسيرتها الفنية مقابل عروض جنسية.

وقالت محكمة الاستئناف بمدينة سان فرانسيسكو، الأربعاء، إن واينستين كان لديه نفوذ كبير على مسيرة جود عام 1997 عندما عقدا اجتماع عمل في فندق ووقعت حادثة التحرش المزعومة.

آشلي جود في بداية مشوارها الفني

وأضافت “بموجب وضعه المهني ونفوذه كمنتج كبير في هوليوود، كان واينستين “ذئب هوليوود” في مركز يؤهله لممارسة القوة القهرية أو الضغط على جود التي كانت ممثلة شابة في بداية مسيرتها”.

وأحالت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة أدنى درجة لإجراء المزيد من المداولات.

وقال تيودور بطرس محامي جود: “هذا انتصار ليس للسيدة جود وحدها وإنما لكل ضحايا التحرش الجنسي في العلاقات المهنية”.

ويقول واينستين إنه لم يتحرش بجود جنسيا قط.

وقضت محكمة في ولاية نيويورك بسجن واينستين لمدة 23 عاما في مارس بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في قضية أعطت دفعة لحركة (مي تو) المناهضة للتحرش.

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