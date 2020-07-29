أول تعليق من أصالة بعد نجاتها من الموت (فيديو)

وجهت المطربة السورية أصالة رسالة طمأنة إلى جمهورها عقب نجاتها من الموت المحقق غرقا، وسخرت اصالة من عدم تأثرها باصطدامها بالصخور، مؤكدة أنها بخير لأنها اعتادت على الصدمات وتستحق جائزة الأوسكار في “الوقعات”.

وأكدت أصالة بمقطع فيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستقرام، أن حالتها الصحية جيدة، مشيرة إلى أنها تحب “الجيت سكي” منذ الصغر مع قيادة الدراجات، وقالت: من طفولتي بحب استمتع بيه جدًا لأن أوقات اللعب عندي قليلة وصغيرة لأني بشتغل كثير وبهتم بأولادي، فبحب ألعب مثل الأطفال.

وقالت إن سقوطها كان بسيطًا لكن سقوط بسمة وهبة كان أصعب، وأضافت: في الآخر الحمد لله على سلامة بسمة، ووقعت وقعة غريبة جدًا وفجأة طارت، لكن كله تمام الحمد لله.

وكشفت أصالة أنه عقب الحادث توجهت إلى أصدقائها وتناولت العشاء معهم، مؤكدة: أنا بخير وبسمة بخير، هي وقعت على رأسها لكن هي صممت تبقى معايا مع إني حذرتها.

وكشفت الإعلامية بسمة وهبة بالأمس، عن نجاتها والمطربة السورية أصالة من الموت بأعجوبة، بعد تعرضهن لحادث مروع داخل البحر كاد أن يؤدي إلى غرقهن، ونشرت بسمة مقطعا مصورا للحادث، عندما اصطدم چيت سكي، كانت تستقله في البحر، مع أصالة، بالصخور.

وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: أنا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة. واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني.

وتابعت قائلة: انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك.

أصالة صممت على إنقاذ بسمة وهبة

أضافت: شكراً أصاله انك صممتى تنقذينى وبالفعل انقذتينى بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعه وأصيله وشكراً للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكراً لـ ” على البحار” .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم.