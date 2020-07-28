خطأ ترتكبه معظم النساء يمنع بقاء كريم الأساس على البشرة

من المعروف ان كريم الأساس يزول بعد مرور ساعات قليلة على وضعه. ولا شك في أنك لم تفكري يوماً في السبب. إذاً اعلمي أنك ترتكبين عند تطبيقه خطأ تتشاركه ملايين النساء حول العالم.

ويكمن هذا الخطأ في عدم تقشير البشرة قبل ذلك. وهو ما أشارت إليه مورغان مارتيني خبيرة مكياج Marc Jacobs في مقابلة أجرتها معها مجلة Version Femina الفرنسية حيث قالت: “الكثير من النساء لا يقمن بتقشير بشرتهن. وهذا ما يؤدي إلى تراكم البقايا الجافة عليها بسبب الخلايا الميتة”.

وأضافت: ” لا يمكن المكياج أن يصنع العجائب” مشيرة إلى أن هذا ما يمكن أن يسبب زوال المستحضرات بسرعة. ومن اجل منع ذلك انتشرت على “تيك توك” حيلة مفيدة جداً وتقوم على ترطيب البشرة ثم تطبيق البودرة الشفافة. وبعد ذلك يجب رش السبراي المثبت ثم استخدام البرايمر.

واخيراً يمكن البدء بوضع كريم الأساس. وبحسب ناشرة المقطع تساعد هذه الطريقة على ثباته لأطول وقت ممكن خلال النهار وأن تمنح البشرة الكثير من الإشراق.