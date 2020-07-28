بملعقة الطعام تخلّصي من تجاعيد الوجه

من أجل الحد من ظهور التجاعيد على البشرة من الضروري تطبيق كريمات العناية وشرب كمية كافية من الماء واعتماد نظام غذائي صحي. كذلك يمكن اللجوء إلى بعض الحيل المنزلية السهلة ومنها حيلة ملعقة الطعام التي تساعد على تمليس التجاعيد والخطوط.

ولهذا يجب اختيار ملعقة ذات قاع أملس تماماً ومن الأفضل أن تكون مصنوعة من السيراميك أو الفولاذ. يطبق على الوجه القليل من الكريم ويتم تدليكه بواسطة الملعقة من خلال القيام بحركات جيئة وذهاب. لكن يجب فعل هذا من دون الضغط بقسوة على البشرة.

ومن أجل الاستفادة من طريقة التدليك هذه ننصح بتطبيقها يومياً مع التركيز على المناطق التي تظهر عليها علامات التقدم في السن أو الشوائب أو البثور أو آثار الجروح. فهذا يعزز دورة الجلد الدموية ويعيد إليه نضارته وإشراقه.

ومن أجل الحفاظ على النتيجة يجب دائماً الحرص على تنظيف البشرة مساء قبل النوم من أجل تخليصها من بقايا المكياج والأوساخ التي يمكن أن تسد مساماتها وتسبب ظهور البثور وغير ذلك من العيوب عليها.