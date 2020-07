رسالة بخط يدّ الأميرة ديانا تعرض للبيع بمزاد.. ماذا جاء فيها؟

تم طرح رسالة كتبتها الأميرة الراحلة ديانا في 27 حزيران / يونيو 1991، قبل أربعة أيام من عيد ميلادها الثلاثين، في المزاد العلني.

ووفقا لتقارير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كتبت الأميرة ديانا رسالة إلى صديقها دودلي بوبلاك تشكره على الهدية وجاء فيها: “أشعر بالفضول لما سيجلبه العقد المقبل. على مدى السنوات العشر الماضية، تعلمت الكثير! شكراً جزيلاً لك دودلي”.

Princess Diana's tragic insight into royal life in devastating letter to pal https://t.co/eX1hnal13y pic.twitter.com/huTglmWulj

— Daily Mirror (@DailyMirror) July 23, 2020