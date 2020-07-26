غادة عبد الرازق تنفي زواجها 15 مرة وتعلن رسميا الرقم الصحيح

نفت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، مزاعم بعض التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تزوجت في حياتها 15 مرة.

وأكدت أنها “تزوجت 10 مرات فقط، بما فيهم زوجها الحالي، مدير التصوير، هيثم زنيتا”.

وكانت غادة عبد الرازق أعلنت في شهر أيار عودتها لطليقها هيثم زينتا، بعد انفصال استمر 6 سنوات.

وقالت غادة في تصريحات صحفية بوقتها إنه “تم الصلح بينهما قبل اشتراكها في مسلسل (سلطانة المعز)، وتم عقد القران منذ عدة أيام أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل”.