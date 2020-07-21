من هي أجمل نساء العائلات الملكية

قام الدكتور جوليان دي سيلفا، أحد أبرز أطباء وخبراء الجراحات التجميلية في بريطانيا، بتحليل النسبة الذهبية لعدد كبير من نساء العائلات الملكية في العالم.

وبحسب موقع “يو”، وجد الطبيب أن الأميرة الراحلة ديانا هي الأكثر جمالا وجاذبية على مر العصور، بعد أن حصلت على أعلى الدرجات في مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالي.

وجاءت ملكة الأردن رانيا العبد الله في المركز الثاني عبر العصور والأول فيما يخص أفراد الأسر الملكية على قيد الحياة، فيما احتلت أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي المركز الثالث، وجاءت ميغان ماركل في المركز الرابع، وكيت ميدلتون في المركز الخامس.

مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالي ابتكر لأول مرة في اليونان القديمة لتحديد الجمال المادي من خلال مقارنة القياسات والنسب والتناظر في ملامح الوجه، ويكون الإنسان الأكثر جمالا هو الشخص الذي تتساوى فيه نسب مقاييس الجمال في الوجه.

وقال الطبيب إن الملكة الأردنية رانيا هي أجمل ملكة حية، وأكثر امرأة جذابة بشكل مذهل وثاني أجمل نساء العائلات الملكية عبر العصور بعد الأميرة الراحلة ديانا.

وأوضح دي سيلفا أن الملكة رانيا حصلت على أعلى الدرجات على الإطلاق، كما هو واضح في خريطة مقاييس جمال وجهها التكنولوجية المميزة المذهلة، خاصة بمنطقة الذقن الكلاسيكي والشفتين والأنف والجبين.