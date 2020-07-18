فوائد حليب جوز الهند للبشرة

الحفاظ على جمال بشرتكِ يتطلب منكِ أن تكوني على معرفة بفوائد المواد المختلفة التي يمكنكِ استخدامها على بشرتِك، لكي تمنحي ما تحتاجه بشرتكِ من فيتامينات ومعادن مهمة.

واليوم سوف يكون حديثنا عن فوائد حليب جوز الهند للبشرة، المعروف بشهرته الواسع بعالم الجمال، لكي تستخدميه في الكثير من الماسكات الطبيعية.

فوائد حليب جوز الهند للبشرة

– يًعتبر مرطبًا فعالًا للبشرة.

– يمنح البشرة نضارة وحيوية، فهو يحتوي على فيتامين سي والبوتاسيوم.

– يساعد على الحد من مشاكل البثور والحبوب، لاحتوائه على أحماض مثل حمض الفوليك التي تقلل من ظهور هذه المشاكل.

– يحتوي حليب جوز الهند على مضادات أكسدة، لهذا فهو يُعتبر مقشّرًا لطيفًا لبشرتِك.

– يساعد على التخلص من البقع الداكنة وتفتيح البشرة.

– يمكنكِ استخدامه كمزيل طبيعي للمكياج.

– يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب.

ماسكات من حليب جوز الهند لبشرة نضرة

– ملعقة كبيرة حليب جوز هند

– ملعقة كبيرة نشا

– ملعقة صغيرة عسل

– عصير نصف ليمونة

اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرة الوجه والرقبة.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة ثم اشطفي وجهكِ.

استخدمي الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا لترطيب البشرة، وتفتيحها أيضًا.

حليب جوز الهند مع الموز

2 ملعقة صغيرة حليب جوز الهند

نصف حبة موز مهروسة

اخلطي الموز مع حليب جوز الهند ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ومن بعدها اشطفي وجهكِ.

هذا الماسك يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، فهو مثالي للبشرة المرهقة والشاحبة.