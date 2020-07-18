أنواع من النساء يفرضن احترامهن على الرجال

رغم أن المرأة القوية من النساء التي يحبها الرجال إلا أن هناك أنواعاً من المرأة يصعب التعامل معهن، وإليك 6 سمات لنساء قويات لا يمكن لمعظم الرجال التعامل معهن بسوء كونهن يعرفن ما لهن وما عليهن، وذلك وفقاً لموقع powerofpositivity



1. المرأة القوية التي تقدر الصدق في كل علاقة

الصدق ضروري للتواصل الممتاز، فهو ينقل الاحتياجات بشكل واضح ومباشر، ولكن ليس هناك من ينكر أن البعض قد يجد هذه السمات مخيفة، وسوف تجد بصعوبة شخصاً يقول لها الحقيقة دائماً دون خجل.

2. يمكن أن يكون من الصعب إرضاءها

المرأة القوية واثقة من نفسها وتعلم أنه لا ينبغي إساءة معاملتها، وقد يكون من الصعب إرضاءها فهي تعرف ببساطة ما تريده وما تستحقه وما يمكنها تحقيقه. ترى أيضاً الأفضل في الآخرين وتدرك إمكاناتها.

3. لن تتحمل المعاملة السلبية

تمر عبر الحياة بذكاء تتعلم بسرعة مع التفكير الإيجابي، وذكاؤها يجعلها أقل عرضة للسقوط في الحيل السخيفة إذا شعرت أن نواياك ليست هي الأكثر ملاءمة.

4. المرأة القوية تطالب بالمساواة

المرأة القوية تطالب بالمساواة في جميع جوانب حياتها، إنها لن تقبل بأي شيء أقل من ذلك. هم مستقلون ويريدون شركاء مستقلين.

فهي تريد أن تكون في علاقة ممتعة ومتبادلة مع شريك؛ فإذا شعرت أنها تلعب جليسة أطفال لرجل بالغ يبدو أنه غير قادر على أداء المهام الأساسية، أو إذا أصبح شريكها في حاجة ماسة للغاية أو يحتاج إلى مساعدتها المستمرة، فلن تكون مهتمة بالالتفاف حوله.

5. إنهم بحاجة إلى وقت لوحدهن

المرأة القوية لا تخشى احتمال أن تكون وحدها، إنها تريد أن تقضي لحظات من اليوم لنفسها؛ لأنها تحترم نفسها وتستمتع بقضاء بعض الوقت معها أيضاً مثل تخصيص وقت يومي للتأمل أو الاسترخاء وقضاء يوم في علاج أو تدليل نفسها.

6. المرأة القوية قد تطغى على الآخرين

تعرف هؤلاء النساء أن أفضل رهان لهن هو أن يكن منفتحات، تعرف المرأة القوية أنها يجب أن تكون كما هي بلا خجل حتى لو اضطرت أن تطغى على الآخرين.