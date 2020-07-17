ما سببب وفاة إبنة نيلسون مانديلا الصغرى؟

طرح موت زيندزي مانديلا ابنة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا يوم الإثنين الماضي، علامات استفهام كبيرة حول سبب وفاة ابنة الـ59 عاماً.

فقد كانت زيندزي تشغل منصب سفيرة جنوب أفريقيا لدى الدنمرك وتوفيت في مستشفى ب‍جوهانسبرغ، بدون أن يذكر سبب الوفاة وقت إعلان الخبر.

وكشف زوندوا مانديلا، نجل الراحلة، أن والدته كانت مصابة ب‍فيروس كورونا، ولكن من دون أي تأكيد أن الوباء هو سبب وفاتها في مستشفى جوهانسبرغ يوم الاثنين، وبحسب موقع “دايلي مايل” تبين إيجابية فحص كوفيد-19 في يوم وفاتها.