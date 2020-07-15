علاج المسامات الواسعة في الوجه بالليزر

المسامات الواسعة في الوجه هي مشكلة تعاني منها بعض النساء ما يجعل بشرتهنّ بحاجة إلى عناية خاصة لإعادة المسامات إلى حجمها الطبيعي.

تعريف المسامات الواسعة

مسامات البشرة هي ثقوب طبيعية موجودة لدى كل شخص على اختلاف أنواع البشرة، ووظيفتها تمكين البشرة من التخلص من الدهون والإفرازات الزائدة عن طريق سحبها للخارج.

وفي بعض الأحيان تتوسع مسام البشرة بصورة غير طبيعية لتسبب المشكلة المعروفة بتوسع المسام، ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب والرؤوس البيضاء، كما يمكن أن تجعل المسامات الواسعة الوجه أكبر سنًا.

أسباب المسامات الواسعة

كثرة الإفرازات الدهنية: لأنّ المسام هي وسيلة التخلص من إفرازات البشرة، فمن الطبيعي تتوسّع هذه المسام كلّما كثرت كمية الإفرازات الدهنية.

عدم تنظيف الإفرازات الدهنية: تراكم الإفرازات الدهنية في المسام يؤدي إلى انسداده وتباعاً يؤدي إلى صعوبة خروج المزيد الإفرازات، وبالتالي تتوسع المسام في محاولة منها لتوفير متسع لخروج الدهون.

انخفاض المرونة حول المسام: وذلك عندما يصبح الجلد أقل ليونة، وتظهر المسامات الواسعة.

زيادة حجم بصيلات الشعر: وذلك عندما يحدث انسداد للمسام في نهاية بصيلات الشعر.

ترسبات المسام: لا يوجد حاجز بين مسام البشرة وبين الجو الخارجي، لذا فإن المسام مرشحة على الدوام لالتقاط العديد من أنواع الترسبات، مثل ذرات الغبار، والعوالق الموجودة في الجو، والدخان، والعوادم، كما أنها مرشحة أيضاً لالتقاط مختلف أنواع البكتيريا والفطريات، هذه الترسبات تؤدي مع اختلاطها بالدهون إلى نفس تأثير تراكم الدهون في المسام، وهو التوسع التدريجي لها.

علاج المسامات الواسعة في الوجه بالليزر

تُجرى تقنية الليزر في مراكز متخصصة في الأمراض الجلدية، ويهدف الليزر إلى تجديد إنتاج مادة الكولاجين الموجودة في البشرة، ويعد الليزر أحد أفضل العلاجات المتوفرة للمسامات الواسعة.

وهناك عدّة طرق لعلاج توسّع المسامات بالليزر، وتتم علاجات الليزر الاحترافية وغير الغازية للجلد في مكتب طبيب الأمراض الجلدية أو في مركز طبي متخصّص، وتكون آلية علاج مسامات الوجه الواسعة بالليزر عن طريق تنشيط إنتاج الكولاجين في الجلد، وقد تكون هذه الطريقة أكثر فاعلية في المسامات الواسعة الناتجة عن الشيخوخة وتقدّم العمر أو عن التلف الناتج عن التعرّض للشمس، وقد يكون الليزر فعّالًا أيضًا في الحدّ من ظهور حب الشباب، وبالإضافة إلى علاج مسامات الوجه الواسعة بالليزر.